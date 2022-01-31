المملكة تطلق غدًا “LEAP” المؤتمر التقني الأضخم عالميًا

الرياض : البلاد

تنطلق غدًا فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «LEAP» التقني الدولي في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

ويأتي تنظيم المملكة لهذا الحدث التقني الذي تتجه إليه أنظار العالم، تأكيدًا وتعزيزًا لمكانتها وريادتها الإقليمية والعالمية من النواحي التقنية والرقمية والابتكارية، وسعيها الحثيث لتحقيق مُستهدفات رؤية 2030 في المجالات التقنية والقطاعات الواعدة التي تحظى برعاية واهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

ويتناول المؤتمر عبر 6 منصات بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا مستقبل التقنية عبر أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 700 شركة تقنية رائدة عالميًا وناشئة، إلى تعزيز مكانة المملكة دوليًا بوصفها نقطة التقاء لقادة الفكر وصانعي التغيير من جميع أنحاء العالم والوجهة الحقيقية للابتكار التقني العالمي، وتمكين وتطوير واعتماد أحدث التقنيات العالمية.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وعددٍ من الجهات المحلية والعالمية تحت شعار “عينٌ على المستقبل”، عدة موضوعات منها الاقتصاد الرقمي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والتنقيب الذكي والنظم غير المأهولة، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.

وستُقام على هامش فعاليات LEAP الذي يُعد الأضخم في انطلاقته، مسابقة تضم 90 شركة ناشئة تقنية للمنافسة على جوائز بقيمة مليون دولار، حيث سيجتمع رواد الأعمال لتقديم عروضهم أمام لجنة من كبار المستثمرين العالميين، ليتأهل أفضل عشرة رواد أعمال ويحصلون على فرصة لعرض مزايا أعمالهم من خلال التركيز على مستوى الإبداع والابتكار والإمكانات والوظائف والتأثير على الأفراد والمجتمع.