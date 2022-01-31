نايف الراجحي الاستثمارية تستحوذ على حصة في شركة “بيز” للخدمات اللوجستية

الرياض : البلاد

أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية عن توقيع اتفاقية شراكة مع “بيز للخدمات اللوجستية”. ويأتي توقيع هذه الشراكة في إطار النمو الكبير الذي يشهده السوق السعودي وأسواق المنطقة في قطاع التجارة الالكترونية والحلول التقنية للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد وكافة الخدمات اللوجستية الأخرى. تهدف هذه الشراكة إلى التوسع في أعمال شركة “بيز للخدمات اللوجستية” وتقديم خيارات أوسع تدمج التكنولوجيا والابتكار الرقمي بالخدمات اللوجستية.

وقد صرح نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية حول توقيع هذه الشراكة: “يأتي توقيع اتفاقية الشراكة هذه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتزايد الطلب على الخدمات الالكترونية في كافة المجالات، حيث ستحقق هذه الشراكة نقلة استثنائية في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنيتها كما ستساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء “بيز” الحاليين وتوسيع حصتها في السوق”.

يهدف هذا التوقيع إلى الاستثمار في شركة سعودية محلية تأسست على أيدي شباب وطننا الطموح لنصل معهم إلى ايجاد شركة خدمات لوجستية وتقنيه سعودية 100٪ بمواصفات عالمية تنافس وتتفوق في هذا القطاع الواعد، بالإضافة الى حرص شركتنا دوماً على تنويع استثماراتها.”

بدوره صرح م. مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيز للخدمات اللوجستية: “إن توقيع اتفاقية الشراكة هذه هي خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن شركة سعودية محلية بأن تكون على اعلى قدر من المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية، وبعد أن وضعنا أسس هذه الشركة حان الوقت إلى أن ننقلها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية وتوسيع حصتها في السوق حيث نطمح ان نكون من أكبر الشركات الرائدة في هذا القطاع. كما سنسهل عمليات الربط الالكتروني وتحليل البيانات بين المنصات الالكترونية لعملاء بيز لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة لهم وتمكين أعمالهم من تحقيق مستوى أعلى من التنافسية والإنتاجية. وهذا بالفعل ما نسعى إلى تحقيقه بتوقيعنا لاتفاقية الشراكة مع واحدة من المجموعات السعودية المرموقة: نايف الراجحي الاستثمارية.”

ستمكّن هذه الشراكة الجديدة شركة بيز للخدمات اللوجستية من تحقيق خطتها التوسعية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على كافة جوانب أعمالها، حيث سيتم انشاء 11 مستودعاً رئيسي وفرعي جديد مجهزاً بأحدث وسائل التبريد وأنظمة إدارة المستودعات. كما سيتم زيادة عدد نقاط التوزيع والفروع لتتجاوز عدد ال 100 لتساهم في تسريع العمليات اللوجستية بمدة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة بالإضافة إلى تحقيق طاقة استيعابية أكبر لطلبات الموردين والشركات وعملاء الميل الأخير. وسيتم مضاعفة أسطول السيارات المبردة والجافة ليتجاوز عددها لـ 1000 مركبة ما بين سيارات وشاحنات وذلك لخلق شبكة لوجستية حيوية تخدم جميع مدن، قرى، وهجر المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة. ويهدف هذا التوسع كذلك إلى توطين قطاعات تقنية المعلومات وإدارة المستودعات بخلق فرصة وظيفية، كما سيرافقه تحديثات على النظام الالكتروني للشركة ليواكب حجم التغطية الجغرافية الجديد.