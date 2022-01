لماذا فشل انضمام أوباميانغ إلى برشلونة؟

فشلت صفقة انضمام المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ من أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي لعام 2022.

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير ديفيد أورنستن من مصادره الخاصة أن إدارة برشلونة فشلت في إيجاد اتفاق مع أوباميانغ (32 عامًا) بسبب مطالبه المادية المرتفعة.

وسافر بيير أوباميانغ إلى مدينة برشلونة أمس الأحد لمفاوضة إدارة النادي على الانتقال لملعب “كامب نو” في النصف الثاني من الموسم الحالي 2021-2022.

لكن أورنستن قال إن راتب أوباميانغ المرتفع جعل المفاوضات تنهار مع برشلونة وسيعود اللاعب في أقرب رحلة طيران إلى مدينة لندن للالتحاق بفريقه أرسنال.

وساءت علاقة أوباميانغ بمدرب فريقه، مايكل أرتيتا، في الفترة الأخيرة ما جعل بقاءه في النادي أمرًا غير وارد بالنظر إلى أنه يمضي الموسم قبل الأخير في عقده.

EXCLUSIVE | Talks between #Arsenal and #FCB over a loan move for Pierre-Emerick Aubameyang have broken down.

More from @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) January 31, 2022