الرياضة

لماذا فشل انضمام أوباميانغ إلى برشلونة؟

محمد ابو الوفاaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      31 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
فشل انضمام أوباميانغ إلى برشلونة

فشلت صفقة انضمام المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ من أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي لعام 2022.

 

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير ديفيد أورنستن من مصادره الخاصة أن إدارة برشلونة فشلت في إيجاد اتفاق مع أوباميانغ (32 عامًا) بسبب مطالبه المادية المرتفعة.

 

وسافر بيير أوباميانغ إلى مدينة برشلونة أمس الأحد لمفاوضة إدارة النادي على الانتقال لملعب “كامب نو” في النصف الثاني من الموسم الحالي 2021-2022.

 

لكن أورنستن قال إن راتب أوباميانغ المرتفع جعل المفاوضات تنهار مع برشلونة وسيعود اللاعب في أقرب رحلة طيران إلى مدينة لندن للالتحاق بفريقه أرسنال.

 

وساءت علاقة أوباميانغ بمدرب فريقه، مايكل أرتيتا، في الفترة الأخيرة ما جعل بقاءه في النادي أمرًا غير وارد بالنظر إلى أنه يمضي الموسم قبل الأخير في عقده.

 

 

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