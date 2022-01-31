قطر تتوج بآسيوية اليد والأخضر ينتزع البرونزية

الدمام- حمودالزهراني
بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، توج بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا، وفاضل بن علي ال نمر رئيس الاتحاد السعودي منتخب قطر بلقب البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي، بعد فوزه مساء اليوم الاثنين على منتخب البحرين بنتيجة (29-24) في اللقاء الختامي للبطولة الذي أقيم على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسط حضور جماهيري غفير، فيما انتزع المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة (26-23) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان المنتخب القطري قد أنهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (14-11)، وفي الشوط الثاني واصل تقدمه وتوسيع الفارق منذ البداية لينهي المباراة لصالحه بفارق (5) أهداف، ويعلن نفسه بطلاً للمرة الخامسة على التوالي بعد أعوام (2014، 2016، 2018، 2020).
وفي اللقاء الآخر، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على منتخب إيران، بعد أن أنهى الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (15-12)، لينهي اللقاء بفوزه وتحقيق المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام (2008،2002، 2012).
آل نمر يشكـر القيــادة
أبدى فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة سعادته بالفوز على إيران وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب، مؤكداً أن ما تحقق كان بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأضاف ” لا شك أن طموحاتنا في المستقبل لن تقف عند هذا الحد وسنعمل من الآن على الحصول على مركز أفضل على مستوى القارة في المستقبل”.
آل سالم: حققنا الأهم بالبرونزية
بدوره، أكد لاعب المنتخب السعودي مهدي آل سالم أن فوزهم بالميدالية البرونزية والتأهل لبطولة العالم المقبلة، هو تتويج لجهود الجميع من لاعبين وإدارة وجهاز فني مع اتحاد اللعبة، وقال “حققنا هدفنا في هذه البطولة وتغلبنا على الظروف التي لحقت بنا قبل وأثناء البطولة وأبرزها الإصابات التي طالت أبرز لاعبي المنتخب”.