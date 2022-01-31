أخضر اليد يتجاوز إيران ويتوج بالبرونزية «الآسيوية»

الدمام- البلاد
حصد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية؛ ليتوج المشوار الرائع في المعترك القاري بعدما كاد يلامس المجد، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الإيراني 26-23، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الاثنين، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، لحساب المشهد الختامي من البطولة التي تحتضنها المملكة.
وقدم أخضر اليد عرضًا رائعًا أمام المنتخب الإيراني بعدما أمّن تذكرة العبور إلى المونديال، بعدما ضرب بقوة منذ البداية ليحسم الشوط الأول بفارق 3 أهداف، بنتيجة 15-12، قبل أن يواصل الهينة المطلقة في النصف الثاني مؤمنًا فارق الأهداف الثلاثة، ليصعد إلى منصة التتويج محرزا المقعد الثالث والميدالية البرونزية.
وكان المنتخب السعودي لكرة اليد حجز مقعده في نهائيات بطولة العالم المقرر إقامتها في السويد وبولندا 2023، للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سجل الحضور المونديالي أعوام 1997 و1999 و2001 و2003 و2009 و2013 و2015 و2017 و2019.
وكاد صقور اليد أن يعانقوا المجد بعد مسيرة رائعة في المعترك القاري، إلا أن التعثر أمام شقيقه البحريني بنتيجة 20-29، في المحطة قبل الختامية من البطولة، فيما خسر منتخب إيران أمام قطر 19-34.