ليلى القاسم أول وكيلة من العنصر النسائي بتاريخ الشؤون الإسلامية

الرياض – البلاد

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام كامل، والتي تعتبر أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشؤون الإسلامية .

وكان معاليه قد أسند في قرار سابق للدكتورة ليلي القاسم إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

ويأتي القرار الذي أصدره معالي الوزير اليوم في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناَ من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.