توقيع اتفاقيات إستراتيجية وإطلاق 15 منتجًا رقميًا جديدًا

جدة : البلاد

تشارك أكثر من 30 جهة حكومية في معرض “السعودية الرقمية” الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمرLEAP، الحدث التقني العالمي الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين 1 – 3 فبراير 2022م.

وسيحتضن معرض “السعودية الرقمية” توقيع اتفاقيات إستراتيجية وإطلاق نحو 15 منتجًا رقميًا جديدًا؛ بهدف تسريع التحول الرقمي وتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأداء.

وتشمل المشاركة الحكومية استعراض خدمات نحو 15 من منصات الحكومة الشاملة، و10 منتجات تعتمد على نماذج مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة.

كما سيشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية لافتة ممثلة في جمهورية إستونيا وسلطنة عمان.

وأكد نائب المحافظ للتسويق والتواصل في هيئة الحكومة الرقمية والمشرف العام على معرض “السعودية الرقمية” نواف المسرع أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن نجاحات المملكة في الحكومة الرقمية بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات، حيث سيُعرَّف بقصة نجاح رحلة التحول الرقمي في المملكة وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى استعراض أبرز الخدمات الحكومية الرقمية المستهدفة لرفع جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

وأشار المسرع إلى أن معرض “السعودية الرقمية” يأتي ضمن جهود “الهيئة” لحوكمة وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يمكِّن القطاع الحكومي والخاص من العمل بشكل تكاملي، وتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومبادرة ذات كفاءة عالية.

هذا إضافة إلى تحفيز تبني أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بما يثري المهتمين بالقطاع الرقمي ويحقق رضا المستفيدين ويعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة إقليميًا وعالميًا، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.