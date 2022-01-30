توجيه باعتماد اسم «القهوة السعودية» بدلاً من «القهوة العربية»

جدة : البلاد

وجهت وزارة التجارة عموم المنشآت التجارية في المملكة باعتماد اسم (القهوة السعودية) بدلًا من (القهوة العربية) بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمحامص وغيرها.

ودعت الوزارة كافة المنشآت لعدم استخدام مسمى (القهوة السعودية) كاسم تجاري أو علامة تجارية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مبادرة وزارة الثقافة‬⁩ بتسمية هذا العام بعام القهوة السعودية 2022‬⁩ الهادفة للاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميزاً للمملكة، والمساهمة في تسويقها محلياً ودولياً، إلى جانب تشجيع المنتجات والأنشطة المتعلقة بها، وتسليط الضوء عليها بجميع مراحل إنتاجها.