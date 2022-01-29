المهرجان السعودي للتصميم يضم مصممي دول الخليج

جدة- البلاد

عبر محمد كاظم إماراتي من دبي ومؤسس مشارك لشركة تماشي عن سعادته للمشاركة في المهرجان السعودي للتصميم، قائلاً إنهم فخورون بالمشاركة في المهرجان في بلدهم الثاني السعودية حيث العراقة والفخامة.

ويعتبر المهرجان السعودي للتصميم الذي تقدّمه هيئة فنون العمارة والتصميم هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي سيحول الرياض إلى مركز للحوار الإبداعي في الفترةِ ما بين 9 حتى 29 يناير 2022، في منطقة جاكس بالدرعية ومن خلال التركيز على القوة التحويلية للتصميم، حيث يجمع المهرجان المُهتمّين للاحتفال بالتصميم، وإعادة تصور المستقبل، والتواصل، لخلق مساحة خاصّة بالمملكة لتكون جزءًا من الثقافة العالمية والخريطة الإبداعية.

وأوضح كاظم أن شركة (تماشي) هي ماركة أحذية ذات جودة عالية تهدف إلى إعادة تعريف الهوية المرئية لشبه الجزيرة العربية بطريقة عصرية ، وتقدم أيضا بعض الخدمات مثل الرحلات الثقافية، وورش عمل عن التصميم، واستشارات ثقافية.

وأشار كاظم إلى أن لديه شغف كبير في تقديم ثقافة شبه الجزيرة العربية بطريقة عصرية وإيجابية، وذات صلة للعالم ، مضيفاً أن هذا الشغف ولد كنتيجة لعمله في بيئات عمل مختلفة وسكنه في عدة دول، مؤكداً أن مشاركته في المهرجان السعودي للتصميم المقام في الرياض من أهم الأحداث في عالم التصميم في منطقة شبه الجزيرة العربية حيث المهرجان فيه معارض لأعمال المصممين في مجالات كثيرة منها تصميم المنتجات، العمارة، والجرافيك ديزاين، والتصميم المرئي وتصميم وتصميم التجارب ودور المواد في التصميم والتكنولوجيا ، كما يشمل المهرجان معارض وأسواق وورش عمل ومحاضرات في أجواء تعليمية وأيضا مقاهي ومطاعم في أجواء ترفيهية

وأضاف ان ماركة تماشي بجمع الماركات التي تمثل الثقافة المحلية بطريقة عصرية جميلة في مجالات مختلفة تحت سقف واحد. موضحاً أن كلمة أفانين ترمز إلى الغصون المتشابكة والتي تمثل جهود الماركات والمبادرات في عالم التصميم في شبه الجزيرة العربية. وقال “تعتقد تماشي أن لدى المنطقة المواهب الكافية والمؤهلة التي تفي بالمعايير العالمية. صممت مساحة العرض لـ أفانين لتقدم تجربة فريدة من نوعها تقود الزائر في رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية”.

وأضاف أن الماركات الموجودة في افانين: تماشي، قرمز، روتانا الهاشمي ومحراب، نوتا-نوتا، مرزم، متين، أوس، مهاة، المكشاح، تجلى، دار مادة، قومش، المقهوى، أبواب باي سام، ون فام، مورد، بي سي اتش، اكسير البن كلها سعودية ما عدا ٣ من الامارات

وأشار الي ان شركة تماشي هي علامة تجارية للأحذية الراقية تهدف إلى توفير إعادة تعريف معاصرة للهوية البصرية للمنطقة. تقدم تماشي أيضًا سلسلة من الخدمات مثل الجولات الثقافية وورش التصميم والاستشارات المرئية الثقافية والمزيد. أدى تعرض محمد لبيئات متعددة التخصصات عبر قارات متعددة إلى ولادة شغف لتقديم شبه الجزيرة العربية إلى بقية العالم بطريقة معاصرة وإيجابية وذات صلة.