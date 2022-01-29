الرياضة فرسان البولو يستعدون لبطولة” ريتشارد ميل العلا”

الرياض- هاني البشر

يواصل فرسان البولو السعودية، استعداداتهم لخوض منافسات بطولة” ريتشارد ميل العلا” لبولو الصحراء- الوحيدة في العالم التي تقام في صحراء العلا- وينظمها الاتحاد السعودي للبولو والهيئة الملكية للعلا، خلال الفترة من 11-12 فبراير المقبل، ضمن النسخة الثالثة من فعاليات موسم شتاء طنطورة. وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو بالرياض، بإشراف المدرب الأرجنتيني السيد سانتياجو وسيشارك في البطولة ٤ فرسان سعوديين، إضافة إلى 4 لاعبين من فريق لادولفينا، الذي حصل لاعبوه على تصنيف هانديكاب 40 قول، وهم” كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو”. من جهته، أكد المهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو جاهزية البطولة للفرق المتنافسة بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالعلا، لإبراز اللعبة ونشرها وإقامة نسخة مميزة ومختلفة عن النسخة الماضية، خاصة بعد أن لفتت الانتباه النسخةُ الماضيةُ من البطولة عالمياً.

وأوضح أن مكتسبات البطولة التي تعتبر عالمية كثيرة؛ منها الفنية والسياحية ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.