من هو لويس دياز “بديل صلاح” في ليفربول؟

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي الاتفاق مع الكولومبي الشاب لويس دياز (25 عامًا) جناح نادي بورتو البرتغالي للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.



بحسب شبكة “ESPN” الأمريكية اليوم الجمعة، فإن لويس دياز وافق على الانتقال إلى ليفربول ورفض عروضًا أخرى من مواطنيه توتنهام ومانشستر يونايتد.



وبالنظر إلى وجود لويس دياز حاليًا في أمريكا الجنوبية لخوض تصفيات كأس العالم رفقة كولومبيا، فإن ليفربول سيرسل فريقًا طبيًا لفحص اللاعب قبل توقيع العقود.



ويتعذر حضور دياز إلى ليفربول لأسباب لوجستية، لذلك سيرسل النادي فريقه الطبي، وكذلك فريق الكشافة لمتابعته في لقاء كولومبيا والأرجنتين الأربعاء المقبل.

يترأس وفد ليفربول -المزعوم- إلى أمريكا الجنوبية المدير الرياضي الجديد، جوليان وارد، الذي سيتولى مهمة توقيع العقد مع لويس دياز نيابة عن إدارة النادي.

Luis Diaz’s goal against City in the Champions League pic.twitter.com/p7MchEIuqh

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) January 28, 2022