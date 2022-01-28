من هو لويس دياز “بديل صلاح” في ليفربول؟

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي الاتفاق مع الكولومبي الشاب لويس دياز (25 عامًا) جناح نادي بورتو البرتغالي للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.



بحسب شبكة “ESPN” الأمريكية اليوم الجمعة، فإن لويس دياز وافق على الانتقال إلى ليفربول ورفض عروضًا أخرى من مواطنيه توتنهام ومانشستر يونايتد.



وبالنظر إلى وجود لويس دياز حاليًا في أمريكا الجنوبية لخوض تصفيات كأس العالم رفقة كولومبيا، فإن ليفربول سيرسل فريقًا طبيًا لفحص اللاعب قبل توقيع العقود.



ويتعذر حضور دياز إلى ليفربول لأسباب لوجستية، لذلك سيرسل النادي فريقه الطبي، وكذلك فريق الكشافة لمتابعته في لقاء كولومبيا والأرجنتين الأربعاء المقبل.

يترأس وفد ليفربول -المزعوم- إلى أمريكا الجنوبية المدير الرياضي الجديد، جوليان وارد، الذي سيتولى مهمة توقيع العقد مع لويس دياز نيابة عن إدارة النادي.

Luis Diaz’s goal against City in the Champions League pic.twitter.com/p7MchEIuqh — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) January 28, 2022

سجّل لويس دياز 16 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة رفقة بورتو في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2021-2022، ويمتلك عقدًا معه يمتد إلى صيفية عام 2024.

وينشط اللاعب الكولومبي في الرواق الأيسر الهجومي لبورتو في الرسم التكتيكي 4-3-3 ويتميز بحاسته التهديفية القوية، إضافة إلى السرعة والتسديد المحكم.

من المسلم به في أورقة النادي أن دياز قد يكون البديل الأمثل للمصري محمد صلاح الذي وضع شروطًا تعجيزية للنادي من أجل تمديد عقده المنتهي صيف 2023.



ويرى ليفربول أن تمديد عقد صلاح بمدة طويلة وبراتب هو الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مجازفة كبيرة، بالنظر إلى قرب اللاعب من كسر حاجز الثلاثين.