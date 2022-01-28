الرياضة

من هو لويس دياز “بديل صلاح” في ليفربول؟

محمد ابو الوفاaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      28 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
لويس دياز بديل صلاح في ليفربول

أنهى نادي ليفربول الإنجليزي الاتفاق مع الكولومبي الشاب لويس دياز (25 عامًا) جناح نادي بورتو البرتغالي للتعاقد معه في نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.


بحسب شبكة “ESPN” الأمريكية اليوم الجمعة، فإن لويس دياز وافق على الانتقال إلى ليفربول ورفض عروضًا أخرى من مواطنيه توتنهام ومانشستر يونايتد.


وبالنظر إلى وجود لويس دياز حاليًا في أمريكا الجنوبية لخوض تصفيات كأس العالم رفقة كولومبيا، فإن ليفربول سيرسل فريقًا طبيًا لفحص اللاعب قبل توقيع العقود.


ويتعذر حضور دياز إلى ليفربول لأسباب لوجستية، لذلك سيرسل النادي فريقه الطبي، وكذلك فريق الكشافة لمتابعته في لقاء كولومبيا والأرجنتين الأربعاء المقبل.

 

يترأس وفد ليفربول -المزعوم- إلى أمريكا الجنوبية المدير الرياضي الجديد، جوليان وارد، الذي سيتولى مهمة توقيع العقد مع لويس دياز نيابة عن إدارة النادي.

 

 

سجّل لويس دياز 16 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة رفقة بورتو في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2021-2022، ويمتلك عقدًا معه يمتد إلى صيفية عام 2024.

 

وينشط اللاعب الكولومبي في الرواق الأيسر الهجومي لبورتو في الرسم التكتيكي 4-3-3 ويتميز بحاسته التهديفية القوية، إضافة إلى السرعة والتسديد المحكم.

 

من المسلم به في أورقة النادي أن دياز قد يكون البديل الأمثل للمصري محمد صلاح الذي وضع شروطًا تعجيزية للنادي من أجل تمديد عقده المنتهي صيف 2023.


ويرى ليفربول أن تمديد عقد صلاح بمدة طويلة وبراتب هو الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مجازفة كبيرة، بالنظر إلى قرب اللاعب من كسر حاجز الثلاثين.

 

m.abo.elwafa

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