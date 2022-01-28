الرياضة

تأكيد لما نشرته”البلاد”.. البرازيلي ميشيل ديلغادو هلالي

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      28 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي
تأكيدا لما نشرته ” البلاد” منذ عدة أيام، عن صفقات الهلال الجديدة،  أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر عن إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو قادمًا من فلامنجو البرازيلي بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥.

تأتي هذه الصفقة ضمن عدة صفقات أبرمتها الإدارة الهلالية لدعم الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لتعويض مغادرة الفرنسي جوميز واللاعب المتوقع مغادرته الأرجنتيني فييتو لنادي الشباب.

الجدير بالذكر أن البرازيلي ميشيل ديلغادو يبلغ من العمر ٢٥ عاما، ويلعب في مركز الجناح ولعب أساسيًا في ٢٣ مباراة وساهم في ١٨ هدفًا، وسجل ١٤ هدفًا، وساهم خلال آخر ١١ مباراة في صناعة ٩ أهداف.

وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مع عدة أندية للتعاقد معه قبل أن ينجح الهلال في حسم الصفقة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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