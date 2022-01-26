الإقتصاد

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 5.8 مليارات ريال

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 73.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12182.51 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساسكو، ووقت اللياقة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وتنمية، وبوان، والإنماء طوكيو م، والخدمات الأرضية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 9.97% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، ودار الأركان، وزجاج الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وعذيب للاتصالات، والمتقدمة الأكثر نشاطا في القيمة.

و أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 136.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25687.55 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2024 صفقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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