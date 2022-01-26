الرياضة

الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا أصبحت “كافية” لتأجيل المباريات

محمد ابو الوفاaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      26 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا في الدوري الإنجليزي

أصبح بإمكان فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التقدم بطلب لتأجيل المباريات إذا ما ثبت إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا أو أكثر بموجب التعديلات الجديدة على اللوائح.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء لوضع صياغة جديدة للوائح حيال تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأفضى اجتماع تنفيذية الدوري الإنجليزي إلى أن الفريق الذي يتعرض 4 لاعبين منه أو أكثر إلى الإصابة بالفيروس، من حقه أن يطلب تأجيل المباراة، مهما كانت الظروف.

جدير بالذكر أن 22 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، تأجلت بسبب حالات إيجابية لفيروس كورونا، وسيتم العمل بالتعديلات الجديد بداية من 5 فبراير المقبل.

نصت اللوائح القديمة أن النادي الذي يعجز عن إدخال 13 لاعبًا في قائمته إضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل، يمكنه طلب تأجيل المباراة، لكن هذه القاعدة ملغية الآن.

 

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