الدوري الإنجليزي: 4 حالات كورونا أصبحت “كافية” لتأجيل المباريات

أصبح بإمكان فرق الدوري الإنجليزي الممتاز التقدم بطلب لتأجيل المباريات إذا ما ثبت إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا أو أكثر بموجب التعديلات الجديدة على اللوائح.



واجتمعت اللجنة التنفيذية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء لوضع صياغة جديدة للوائح حيال تأجيل المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأفضى اجتماع تنفيذية الدوري الإنجليزي إلى أن الفريق الذي يتعرض 4 لاعبين منه أو أكثر إلى الإصابة بالفيروس، من حقه أن يطلب تأجيل المباراة، مهما كانت الظروف.



جدير بالذكر أن 22 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، تأجلت بسبب حالات إيجابية لفيروس كورونا، وسيتم العمل بالتعديلات الجديد بداية من 5 فبراير المقبل.



نصت اللوائح القديمة أن النادي الذي يعجز عن إدخال 13 لاعبًا في قائمته إضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل، يمكنه طلب تأجيل المباراة، لكن هذه القاعدة ملغية الآن.

Following a club meeting today, the Premier League's COVID-19 match postponement guidance has been updated to include a COVID-19 impact threshold

Full statement: https://t.co/ikcjNUWtpg pic.twitter.com/yJ8J3AuVnP

