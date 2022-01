بعد مقتل 8 مشجعين.. الكاميرون تنقل مباراة غامبيا إلى ملعب آخر

لقي 8 مشجعين مقتلهم خلال تدافع الجماهير لدخول ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا ليلة أمس الاثنين.

وقال متحدث رسمي باسم مدينة ياوندي الكاميرونية، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر.

وتأهلت الكاميرون إلى ربع نهائي المسابقة بالفوز بنتيجة 2-1 لتضرب موعدًا مع غامبيا سهرة يوم 29 من يناير الحالي في ملعب “أحمدو أهيدجو”.

وتقرر نقل مكان مباراة الكاميرون وغامبيا من ملعب “أوليمبي” الذي حدثت أمامه واقعة التدافع، إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي.

وزار وفد رسمي من الاتحاد الإفريقي “كاف” صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة باتريس موتسيبي، مسشتفى “ميساسي” التي يرقد فيها الجرحى.

فيما فتحت الشرطة تحقيقًا رسميًا بالتعاون مع “كاف” لمعرفة ملابسات الحادث والأطراف المسئولة بحسب ما أذاعته الحكومة الكاميرونية الثلاثاء.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

