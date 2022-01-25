الرياضة

بعد مقتل 8 مشجعين.. الكاميرون تنقل مباراة غامبيا إلى ملعب آخر

محمد ابو الوفاaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      25 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مقتل 8 مشجعين في الكاميرون

لقي 8 مشجعين مقتلهم خلال تدافع الجماهير لدخول ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا ليلة أمس الاثنين.

 

وقال متحدث رسمي باسم مدينة ياوندي الكاميرونية، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر.

 

وتأهلت الكاميرون إلى ربع نهائي المسابقة بالفوز بنتيجة 2-1 لتضرب موعدًا مع غامبيا سهرة يوم 29 من يناير الحالي في ملعب “أحمدو أهيدجو”.

 

وتقرر نقل مكان مباراة الكاميرون وغامبيا من ملعب “أوليمبي” الذي حدثت أمامه واقعة التدافع، إلى ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة ياوندي.

 

وزار وفد رسمي من الاتحاد الإفريقي “كاف” صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة باتريس موتسيبي، مسشتفى “ميساسي” التي يرقد فيها الجرحى.

 

فيما فتحت الشرطة تحقيقًا رسميًا بالتعاون مع “كاف” لمعرفة ملابسات الحادث والأطراف المسئولة بحسب ما أذاعته الحكومة الكاميرونية الثلاثاء.

 

 

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