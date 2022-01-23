10 فنادق عالمية على الأقل تدخل السوق السعودي لتعزيز حركة السياحة

جدة : البلاد

أعلنت CHME التابعة لــ ”سيرا” عن افتتاح فندقي “كلاريون مطار جدة” و”كومفورت طريق الملك” الجديدين السعودية.

يضم فندق “كلاريون مطار جدة” 200 غرفة فندقية ويتميز بموقع استراتيجي على طريق الأمير ماجد، حيث يبعد مسافة 3 دقائق فقط عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومحطة قطار مطار جدة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من “جدة سيتي سنتر”، كما أنه قريب من “مول العرب”، أحد أكبر مراكز التسوق في جدة.

أما فندق “كومفورت طريق الملك”، فيضم 125 جناح إقامة موسع ويقع في قلب إحدى أبرز المناطق في المدينة بالقرب من كورنيش جدة ومطار جدة الدولي وطريق المدينة.

ويأتي افتتاح الفندقين الجديدين في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بين مجموعة “سيرا” و “فنادق تشويس بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”، وتنص على افتتاح عشرة فنادق على الأقل في المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وفي معرض تعليقه على افتتاح الفندقين، قال جوناثان ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة “فنادق تشويس بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”: “في ضوء عودة قطاع السفر إلى نشاطه وتطلعات الضيوف لخوض تجارب فندقية أصيلة، يسعدنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع مجموعة ’سيرا‘ وانضمام هذين الفندقين الجديدين إلى محفظتنا المتميزة. وفي حين تتباين جميع هذه الفنادق من حيث التصميم، إلا أنها تتمتع بمواقع مثالية في المملكة العربية السعودية ومصممة بصورة تراعي احتياجات الضيوف على المستويين المحلي والعالمي، ونحن على ثقة بأن الخدمات التي ستقدمها ستحظى باستحسان واسع لدى ضيوفنا الكرام”.

وأضاف ميلز: “نفخر بكوننا شركة الفنادق العالمية الوحيدة التي تدخل سوق منطقة الشرق الأوسط من بوابة المملكة العربية السعودية أولاً، لا سيّما أن المملكة تركز بقوة على تطوير قطاعي السفر والسياحة. وتجسّد هذه الفنادق رمزاً متميزاً للنمو الاقتصادي على المستويين المحلي والإقليمي، وسنركز من جانبنا على مواصلة تعزيز حضور ’فنادق تشويس‘ في المنطقة”.

من جانبه، قال ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة “سيرا”: “تسهم شراكتنا مع ’فنادق تشويس‘ في تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات السفر والسياحة عالمية المستوى لضيوفنا عبر مجموعة من المشاريع الفندقية التي تتمتع بمواقع متميزة في المملكة. ويأتي ذلك تأكيداً على التزامنا الراسخ بمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز حركة السياحة القادمة إلى المملكة وتشييد بنية تحتية قوية تساعد المملكة على تحقيق أهدافها في التنوع الاقتصادي”.

من جهته، قال شجاع زيدي، نائب الرئيس لقطاع الضيافة في مجموعة “سيرا”: “نعمل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية على الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية للترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم السياحة المحلية. ففي شركة CHME التابعة لمجموعة ’سيرا‘، يتمحور تركيزنا حول دعم المشاريع الفندقية التي تقدم صورة حقيقية عن كرم الضيافة العربية وتوفر في ذات الوقت مجموعة من المرافق العصرية التي تلبي متطلبات مسافري اليوم”.

وتتصدر “سيرا” طليعة الجهود التي تهدف لدفع عجلة تعافي قطاعي السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية خصوصاً والمنطقة عموماً. وفي إطار الاتفاقية، يجري حالياً العمل على عدد من المشاريع التي تم اختيارها لعلامات “فنادق تشويس” في أنحاء المملكة، وتشهد هذه المشاريع مراحل تطوير مختلفة.

لمزيد من المعلومات حول “فنادق تشويس”، يرجى زيارة: https://www.choicehotels.co,/en-uk.