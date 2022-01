ميسي يصف أسطورة ليفربول بـ”الحمار” بسبب صلاح!

بعث المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برسالة إلى أسطورة ليفربول، جيمي كاراغر، يصفه خلالها بالحمار على خلفية حديث كارغر التحليلي عبر قنوات “Sky Sports”.

يعمل كاراغر (43 عامًا) في الوقت الحالي محللًا لدى قنوات “Sky Sports” وقد انتقد مستويات ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان منذ الانتقال إليه الصيف الماضي.

وفي تحليله يوم الاثنين الماضي قال كاراغر أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان خطوة إلى الوراء، ما جعل مستوياته تنحدر بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

وأضاف كاراغر أنه أدرج محمد صلاح في تشكيلته المفضلة لـ2021 بدلًا من ميسي، ورغم فوز ميسي بكوبا أميركا فإن كاراغر يرى أنه لا يستحق الدخول في التشكيلة.

وعقب الحلقة، بعث ميسي برسالة عبر “انستغرام” يصف فيها جيمي كاراغر بالحمار، ويقول كاراغر عن الأمر: “إنه شرف لي أن يصفني أفضل لاعب في التاريخ بالحمار”.

وفي حديثه أمس الجمعة عبر “Sky Sports” أوضح كاراغر: “يبدو أن حديثي لم يعجب ميسي، لقد نعتني بالحمار، ومع ذلك لن أضمه لتشكيلتي بدلًا من محمد صلاح”.

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA

pic.twitter.com/mruaGNuC1Z

— Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022