بدء التسجيل في برنامج “أكاديمية هدف للقيادة” لعام 2022م

الرياض : البلاد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن بدء التسجيل في برنامج “أكاديمية هدف للقيادة” للسنة الميلادية الجديدة 2022م، داعيًا منشآت القطاع الخاص لترشيح منسوبيها وتسجيلهم في البرنامج، عبر الرابط hrdfacademy.sa :.

وأسهم برنامج الأكاديمية في تخريج (100) مستفيد ومستفيدة خلال العام الحالي 2021م، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين والمستفيدات من البرنامج منذ انطلاق الأكاديمية في عام 2019م إلى (945) مستفيداً ومستفيدةً، ينتمون لـ(401)منشأة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتسعى الأكاديمية إلى تمكين منشآت القطاع الخاص، عبر بناء الكفاءات القيادية الوطنية، وإكسابهم جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج والخبرات العالمية في تطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل المبادئ الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، كما تعمل على تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

ويتضمن برنامج الأكاديمية خمس مراحل، تبدأ بتدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته (5) أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم. وفي المرحلة الثانية من البرنامج يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الثالثة يتلقى المشاركون تدريباً مباشراً مدته (5) أيام، وفي المرحلة الرابعة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة الخامسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.