نيوكاسل يحسم “الصفقة الثالثة” بعد الاستحواذ السعودي

أصبح نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على مرمى حجر من صفقته الثالثة في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



ودعّم نيوكاسل صفوفه بصفقتين بالأسابيع الأخيرة، أولهما المدافع الإنجليزي كيران تريبير قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، والمهاجم النيوزلندي كريس وود من بيرنلي.



وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الجمعة أن إدارة نيوكاسل حسمت بالفعل صفقة التعاقد مع الجناح الإنجليزي خيسي لينغارد (29 عامًا) من فريق مانشستر يونايتد.

يمضي لينغارد موسمه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، ويرحب النادي ببيعه إلى نيوكاسل في الوقت الحالي بدلًا من خسارته بالمجّان في الصيف باعتباره لاعبًا حرًا.

ويحاول نيوكاسل بعد الاستحواذ السعودي البقاء في الدرجة الممتاز “بريميرليغ” بعقد صفقات تدعيمية، بالنظر إلى موقعه في المركز قبل الأخير في اللائحة بواقع 12 نقطة.

