في دوري المحترفين.. السماوي يوقف زحف الزعيم

جدة – هلال سلمان
نجح فريق الباطن في خطف نقطة من أمام ضيفه الهلال بعد تعادلهما (1-1) في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهدت نصف الساعة الأولى سيطرة سلبية من الهلال الذي استحوذ على الكرة في أغلب فتراتها لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس كامبانيا، فيما اعتمد الباطن على المرتدات والكرات الثابتة، ونجح من ركنية في تسجيل هدف التقدم بواسطة هدافه الأنغولي فابيو أبرو الذي استغل سوء تشتيت الكرة فسدد الكرة من مسافة قريبة في شباك المعيوف في الدقيقة 31.
حاول الهلال الضغط لتسجيل التعادل لكنه لم ينجح في مسعاه لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن بهدف دون رد.
ومع بداية الشوط الثاني، نزل غوميز مكان كنو.
طالب الهلاليون بركلة جزاء إثر سقوط الشهراني داخل المنطقة بعد احتكاك رايحي معه عاد معها الحكم لتقنية الفيديو واحتسب الركلة لكن غوميز أهدرها في المرة الأولى؛ ليقرر الحكم بعد العودة للفار إعادة تنفيذ الجزائية وهذه المرة سجلها الفرنسي (د 54)، ونزل فييتو مكان كارييو (د 78)، ثم الشهري مكان سالم (د 88)، دون أن تتغير النتيجة ليصبح رصيد الهلال 31 نقطة، والباطن 16 نقطة.