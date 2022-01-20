نائب وزير الدفاع يبحث المستجدات مع المبعوث الأممي إلى اليمن

البلاد : متابعات

بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن.

وقال سموه عبر “تويتر”: “بحثتُ مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن، وأكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها”.

وأضاف: “اجتمعت مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، وبحثنا خلال الاجتماع المستجدات في الشأن اليمني، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، وأكدت له حرص التحالف بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة”.