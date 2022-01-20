في دوري المحترفين.. الفتح يجبر الشباب على التعادل.. وأبها يتخطى الاتفاق

جدة – هلال سلمان
تصوير – مشاري البجيدي
أجبر فريق الفتح مضيفه الشباب على التعادل للمرة الثالثة على التوالي بعد أن عاد بنقطة ثمينة من الرياض في اللقاء الذي انتهى (1-1) مساء اليوم ضمن الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت بداية الخطورة شبابية عبر تسديدة النيجيري إيغالو القوية التي صدها الحارس كوفال في الدقيقة الثالثة، وعاد إيغالو لتهديد المرمى من تمريرة نداي لكن تصويبته أبعدها المدافع مروان سعدان (د 38)، ثم سجل الشباب هدفا ألغاه الحكم لخروج الكرة من الملعب (د 45+2)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وسدد جونيور كرة علت العارضة مع مطلع الشوط الثاني، ورد الفتح بتسديدة كويفا التي علت المرمى (د 51)، وأنقذ فواز القرني كرة خطرة من كويفا بعد تباطؤ نداي في التمرير (د 54)، ومرت رأسية سعدان بجوار المرمى ثم سدد تركي العمار فوق المرمى (د 57)، ونجح إيغالو أخيرا في تسجيل هدف الشباب الأول بتسديدة قوية أفلتت من بيد يدي كوفال (د 66)، وسجل مراد باتنا هدف التعادل للفتح من تصويبة في المقص الأيمن للقرني (د 78) وسط احتجاج من الشبابيين لشبهة وجود خطأ في بداية اللعبة من سعدان ضد إيغالو، وحاول باتنا تسديد كرة مماثلة لكن القرني تفطن لها هذه المرة (د 82)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي رفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة، والفتح إلى 18 نقطة.
وعاد فريق أبها بفوز ثمين من ميدان الاتفاق بعد أن تغلب عليه (2-1)، حيث سنحت الفرصة الأولى للاتفاق في الدقيقة 7 عبر عرضية سعيد المولد التي حاول إبراهيم محنشي اللحاق بها لكنه تعثر، ثم عادت لوليد أزارو الذي سدد كرة أبعدها مهند القيضي، بعدها سجل محنشي هدفا ألغي لوجود تسلل (د 10)، ثم عكس حامد الغامدي كرة سددها أزارو وصدها المدافع ساري عمرو (د 13)، ثم رأسية اللاعب ذاته التي علت المرمى (د 15)، وعانى أبها في الوصول لمرمى منافسه، لكنه نجح في افتتاح التسجيل بعد خطأ من حارس الاتفاق عبدالله العويشير في تسديد الكرة لتصل إلى صالح العمري الذي مررها لساري عمرو الذي أودعها الشباك من فوق الحارس (د 37).
ضغط الاتفاق في الشوط الثاني بغية إدراك التعادل، ونجح في ذلك بهدف فيليب كيش لكن الحكم تركي الحنفوش عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف لوجود خطأ على الحارس المحمدي (د 62)، وسدد البركة كرة زاحفة تصدى لها العويشير (د 67)، وألغى الحكم هدفا آخر للاتفاق بداعي التسلل (د 73)، لكن أبها سجل هدفه الثاني بواسطة صالح العمري بعد خطأ دفاعي في إبعاد الكرة (د 80)، وفي الوقت بدل الضائع سجل عبدالله آل سالم هدف الاتفاق الوحيد بعد خطأ من المحمدي الذي أفلتت منه الكرة، ليفوز أبها ويرفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 19 نقطة.