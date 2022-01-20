في ختام تمهيدي آسيوية اليد.. الأخضر يتأهل للدور الرئيسي

الدمام- حمودالزهراني
تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى الدور الرئيسي من البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات كرة اليد؛ رغم خسارته من أمام إيران (20-24) في ختام منافسات الدوري التمهيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ليحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما جاء منتخب إيران أولاً.
وكان المنتخب السعودي قد أنهى الشوط الأول بفارق 4 أهداف (13-9) ، وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الإيراني تراجع مستوى الأخضر ليقلص الفارق ويتقدم بالنتيجة ويفوز بالمباراة، ليتأهل المنتخبان للدور الرئيسي الذي ينطلق بعد غد السبت. وفي اللقاء الآخر من المجموعة ذاتها نال منتخب أستراليا المركز الثالث بفوزه على منتخب الهند (27-26).
وفي بقية مواجهات اليوم الثالث، تأهل منتخب كوريا كمتصدر عن المجموعة الأولى بفوزه على منتخب الكويت (27-26) في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، فيما حل منتخب الأردن في المركز الثالث بفوزه على منتخب سنغافورة (40-19).
وفي المجموعة الثالثة، تأهل منتخب قطر كمتصدر بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة (22-17) في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب العراق كوصيف بتجاوزه منتخب عمان بنتيجة (31-29) في اللقاء الذي جمعهما بالدمام.
ونال المنتخب البحريني العلامة الكاملة متصدراً عن المجموعة الرابعة بتغلبه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة (46-20) في اللقاء الذي أقيم في القطيف، فيما تأهل منتخب أوزبكستان كوصيف بفوزه على منتخب فيتنام بنتيجة (30-23).
وأسفرت نتائج الدور التمهيدي عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى من الدور الرئيسي إلى جانب منتخبات” كوريا وقطر وأوزبكستان”، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات” الكويت وإيران والبحرين والعراق”.