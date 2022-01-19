الرياضة

بسبب اغتصاب جماعي.. الحكم بحبس روبينيو 9 سنوات!

محمد ابو الوفاaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      19 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بسبب قضية اغتصاب.. الحكم بحبس روبينيو 9 سنوات!

أيّدت المحكم العليا الإيطالية اليوم الأربعاء رسميًا، حكمًا سابقًا بحبس مهاجم ميلان السابق، البرازيلي روبينيو 9 سنوات لإدانته في قضية اغتصاب.

 

ورفضت المحكمة الطعن الأخير الذي تقدّم به روبينيو (37 عامًا) ليتم تثبيت حُكم الحبس ضده لـ9 سنوات، وهو قرار نهائي غير غير قابل للاستئناف.

 

ووجّهت المحكمة إلى روبينيو و5 من أصدقائه، تهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية أثناء احتفالها بعيد مولدها الـ22 بأحد حانات مدينة ميلانو عام 2013.

 

وذكرت المحكمة في بيان رسمي أنها تأمل أن تتعاون حكومة البرازيل في تسليم روبينيو إلى قبضة الشرطة الإيطالية لتنفيذ حكم السجن بحقه بعد إدانته.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *