بسبب اغتصاب جماعي.. الحكم بحبس روبينيو 9 سنوات!

أيّدت المحكم العليا الإيطالية اليوم الأربعاء رسميًا، حكمًا سابقًا بحبس مهاجم ميلان السابق، البرازيلي روبينيو 9 سنوات لإدانته في قضية اغتصاب.

ورفضت المحكمة الطعن الأخير الذي تقدّم به روبينيو (37 عامًا) ليتم تثبيت حُكم الحبس ضده لـ9 سنوات، وهو قرار نهائي غير غير قابل للاستئناف.

ووجّهت المحكمة إلى روبينيو و5 من أصدقائه، تهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية أثناء احتفالها بعيد مولدها الـ22 بأحد حانات مدينة ميلانو عام 2013.

وذكرت المحكمة في بيان رسمي أنها تأمل أن تتعاون حكومة البرازيل في تسليم روبينيو إلى قبضة الشرطة الإيطالية لتنفيذ حكم السجن بحقه بعد إدانته.

