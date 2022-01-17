أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في المملكة

الرياض : البلاد

قدمت عيادات “تطمن” في المملكة خدماتها لـ(4,705,108) مستفيدين وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال (196) عيادة موزعة على عدة مرافق صحية على مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأضافت أن إجمالي عدد المسحات بلغت (3,744,178) ، لافتةً النظر إلى أن نسبة الإحالة للمستشفيات بلغ 2% وذلك من إجمالي المراجعين ، مشيرة إلى أن الخدمات التي تقدمها عيادات تطمن تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية (المسحات)، كما تم صرف العلاج اللازم وفقاً للإجراء العلاجي المعتمد.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سُعال، وهي مُتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وتعمل بعضها على مدار (24) ساعة.