هيئة المقاولين تمنح العضوية للمنشآت الصغيرة

الرياض – البلاد

قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، منح العضوية المجانية في الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع المقاولات، التي تشكل ما يقارب 98 % من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، حيث ستكون فترة السماح بالتسجيل 3 أشهر من الإعلان عن ذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم وتمكين أكبر عدد من المقاولين وتشجيعهم للاستفادة من خدمات الهيئة والتعرف على أدوارها التنظيمية والتمكينية في القطاع ، كما يسهم القرار في تمكين الهيئة من وضع البرامج التنظيمية والتمكينية المناسبة للقطاع، ويساعد على الرفع من جودة تنفيذ المشروعات، لتتمكن الهيئة من زيادة الفرص الاستثمارية للمقاول.

وطبقا للهيئة فإن التسجيل مجاني لمن تنطبق عليهم الشروط التالية، وهي: التسجيل خلال 3 أشهر من صدور الإعلان، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ستحصل على تمديد مجاني لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان دون الحاجة لطلب ذلك، والمنشآت التي لم تسجل سابقًا في الهيئة ومضى على تأسيس سجلها التجاري أكثر من 3 أشهر، ستحصل على عضوية مجانية لمدة 6 أشهر، والمنشآت حديثة التسجيل غير المسجلة في الهيئة ومر على سجلها التجاري أقل من 3 أشهر ستحصل على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة.