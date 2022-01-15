كالعادة.. الهلال بريمونتادا يحول تأخره إلى فوز على التعاون بالثلاثة

متابعة- هلال سلمان
تصوير- عثمان الشمراني
حقق فريق الهلال ريمونتادا مثيرة أمام ضيفه التعاون ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة (3-2). وذلك في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم التعاون مبكرا بعد أن احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد على كارييو، نفذها الكاميروني تاوامبا بنجاح عند الدقيقة الـ 6، وسنحت لماريغا فرصة تعديل النتيجة بعد تمريرة طويلة من كارييو استقبلها المالي ووضعها خارج المرمى برعونة رغم سقوط الحارس أنجوس (د 15)، واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للتعاون إثر إعاقة محمد كنو لعبدالملك العييري نفذها لوفانور هنريكي بنجاح (د 24)، وأصاب كارييو القائم (د 26) ثم عدل كنو خطأه وسجل هدف تقليص الفارق برأسية قوية بعد عرضية بيريرا (د 29).
طالب الهلاليون بركلة جزاء إثر إعاقة سانتوس لمدالله العليان لكن الحكم لم يحتسب شيئا (د 31)، ثم تكرر الأمر ذاته بين اللاعبين لكن الحكم احتسب الجزائية هذه المرة بعد الرجوع للفار، ترجمها سالم الدوسري لهدف تعادل (د 44).
ولم يمنح الهلال منافسه سوى دقيقتين ليقلب النتيجة بعد عرضية مميزة من حمد اليامي وضعها ماريغا برأسه (د 47)، ثم أصاب اللاعب ذاته العارضة (د 67)، وبعدها سدد كرة من فوق الحارس أبعدها سانتوس من على خط المرمى (د 80)، ولم تثمر تغييرات المدربين عن أي جديد، ليرفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، ويتجمد رصيد التعاون عند 17 نقطة.