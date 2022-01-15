النصر يضرب الفيصلي بالأربعة تحت المطر

متابعة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي
واصل فريق النصر مسلسل انتصاراته التي وصلت إلى 5 على التوالي مع مدربه الجديد روسو، بعد تغلبه على ضيفه الفيصلي (4-0) مساء اليوم في الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم النصر بهدف مبكر سجله خالد الغنام الذي تلقى عرضية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف فغمزها بيمناه داخل شباك أحمد الكسار حارس الفيصلي عند الدقيقة الثانية، وواصل النصر ضغطه بغية تعزيز تقدمه فيما اعتمد الفيصلي على الهجمات المرتدة، لكن الخطورة غابت على المرميين لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل.
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب النصر روسو 3 تغييرات بعد أن تعرض الحارس وليد عبدالله للإصابة فلعب مكانه أمين بخاري، كما أشرك بيتي مارتينيز وسامي النجعي مكان ماشاريبوف وعبدالفتاح آدم، ثم تعرض عبدالله الخيبري للإصابة ونزل مكانه أنسيلمو (د 50)، ومرت رأسية موري بجوار القائم من ركنية (د 72).
ثم سجل تاليسكا هدف النصر الثاني بيمناه هذه المرة بعد تمريرة بينية جميلة من النجعي (د 74)، ثم أمن بيتي مارتينيز فوز (العالمي) بهدف ثالث بعد أن تلاعب بدفاع الفيصلي وركنها بيسراه في الزاوية البعيدة (د 78)، وعاد مارتينيز ليسجل الثاني له شخصيا والرابع للنصر (د 80)، ليرفع رصيد فريقه إلى 32 نقطة، فيما بقي (عنابي سدير) على نقاطه الـ 16.