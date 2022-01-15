الأهلي يتنفس الصعداء بنقاط الحزم

جدة- هلال سلمان
بعد طول غياب، وضع الأهلي حدا لنتائجه السلبية، وحقق فوزه الرابع هذا الموسم، على حساب متذيل الترتيب فريق الحزم بهدف دون مقابل مساء اليوم في الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
تسيد الأهلي اللعب في الشوط الأول وصنع الخطورة على مرمى الحزم بالعديد من التسديدات لفك التكتل الدفاعي الذي لعب به الضيف، وكانت التسديدة الأخطر من حسين المقهوي لكن الحارس إبراهيم زايد تصدى لها (د 13)، ثم طالب الأهلاويون بركلة جزاء بعد إعاقة عبدالرحمن غريب داخل المنطقة لكن الحكم لم يحتسب شيئا (د 23) وبعدها بدقيقتين لمست الكرة يد مدافع الحزم أليسون فيريرا داخل المنطقة المحرمة بعد تسديدة هيثم عسيري لكن الحكم لم يحتسبها أيضا، وجاء الفرج من ركلة حرة مباشرة نفذها أليوسكي على رأس عمر السومة الذي وضعها برأسه في الشباك (د 43) لينتهي الشوط الأول بهدف أهلاوي وحيد.
وفي الشوط الثاني، صنع الثلاثي المغربي بصفوف الحزم المكون من موحا والزرهوني والنجم الجديد عبدالإله حفيظي ومعهم أولا جون، خطورة على مرمى الأهلي، وهدد السومة مرمى زايد لكنه كان متسللا (د 53)، وبعدها بدقيقة أصاب هيثم عسيري العارضة، وشارك محمد السهلاوي مكان موحا (د 57)، وتصدى الربيعي لتسديدة حفيظي لكنه أصيب بشد عضلي لم يمنعه من استكمال اللقاء (د 63)، وسجل أليسون هدفا للحزم ألغاه الحكم بداعي التسلل (د 83)، لكن الأهلي حافظ على فوزه ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في قاع الترتيب.