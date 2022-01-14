«لنجعلها خضراء» ترفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي

جدة – البلاد

تتفاعل كافة قطاعات المجتمع مع مبادرة “السعودية الخضراء”، التي سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وفي هذا السياق، نثر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أكثر من 10 أطنان من البذور في 11 منطقة حول المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع انطلاق حملة لنجعلها خضراء، حيث شملت البذور التي تم نثرها ثمانية أنواع هي: الرغل والسدر والفرس والروثة والعرفج والغاف الخليجي والرمث والضمران.

وتضمنت حملة “لنجعلها خضراء” أعمالًا متنوعة في عدد من مناطق المملكة، منها التشجير في مواقع مختارة وسواحل البحار، ونثر البذور في الروضات والفياض والمراعي المتدهورة والمتنزهات الوطنية والبرية، وحملات نظافة لبعض مواقع الغطاء النباتي.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير ونثر البذور بتوفير عديد من الفرص التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ وذلك للإسهام في تعزيز أدوار المملكة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 المتمثلة في تحسين جودة الحياة.

وأطلق المركز الوطني للغطاء النباتي، حملة لنجعلها خضراء بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومشاركة ودعم عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات البيئية، وجهود آلاف المتطوعين. يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء، تتضمن عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4 % في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 % من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة، كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من مساحة أراضيها التي تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 % من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.