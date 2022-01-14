الرياضة قدامى الهلال يحتفون بـ” السوبر ودوري الأبطال”

الرياض- محمد الجليحي استضاف نادي الهلال مساء أمس الخميس في الصالة الرياضية الداخلية بالنادي مباراة في كرة القدم جمعت لاعبي الهلال السابقين؛ بمناسبة تحقيق الفريق الأول بالنادي لبطولة دوري أبطال آسيا ٢٠٢١ وكأس السوبر. ضمت الاسماء كلا من عبدالله فودة وفهد عبدالواحد ويوسف جازع وفهد الحريشي وطارق العواضي وسعد مبارك وسعود الحماد وعبدالله عسيري وسمير سلطان وعبدالله الدعيع ويوسف الحيائي وخالد العنقري وعادل عبدالرحيم ومحمد النزهان وعبادي الهذلول وبعض الأسماء التي سبق أن مثلت الفريق الهلالي سابقا. حضر المباراة الرئيس التنفيذي للهلال المهندس عبدالله الجربوع والإداري منصور الأحمد.

ودأب نادي الهلال على استضافة اللاعبين السابقين الذين خدموا النادي في فترات سابقة بشكل دوري في بادرة غير مستغربة على إدارات الهلال المتعاقبة.