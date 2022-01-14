فيديو: المغرب يهدر أغرب فرصة في كأس أمم إفريقيا.. على 3 مرات!

أهدر منتخب المغرب أغرب فرصة تهديفية في مسابقة كأس أمم إفريقيا اليوم الجمعة أمام منتخب جزر القمر في المباراة التي انتهت بفوز المغاربة 2-0.

وحجز أسود الأطلس مقعده في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد أن حقق انتصاره الثاني تواليًا في دور المجموعات، إذ فاز بالجولة الأولى ضد غانا 1-0.

سجّل هدفي منتخب المغرب في مرمى جزر القمر كل من متوسط ميدان ستاندرد لييغ البلجيكي سليم أملاح، ومهاجم ألكمار الهولندي زكريا أبو خلال.

في الشوط الثاني من المباراة وقف حارس مرمى جزر القمر سليم بن بوينا بالمرصاد لهجمة مغربية واعدة عندما تصدّى للكرة 3 مرات في لقطة واحدة.

كما تصدى حارس جرز القمر سالم بن بوينا لركلة جزاء من المغربي، يوسف النصيري في الدقيقة 83، ليفوز في النهاية بجائزة “رجل المباراة” باقتدرا.

شاهد المقطع التالي: المغرب يهدر أغرب فرصة في كأس إفريقيا