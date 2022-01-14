الرياضة

فيديو: المغرب يهدر أغرب فرصة في كأس أمم إفريقيا.. على 3 مرات!

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      14 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
المغرب يهدر أغرب فرصة في كأس أمم إفريقيا

أهدر منتخب المغرب أغرب فرصة تهديفية في مسابقة كأس أمم إفريقيا اليوم الجمعة أمام منتخب جزر القمر في المباراة التي انتهت بفوز المغاربة 2-0.

 

وحجز أسود الأطلس مقعده في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد أن حقق انتصاره الثاني تواليًا في دور المجموعات، إذ فاز بالجولة الأولى ضد غانا 1-0.

 

سجّل هدفي منتخب المغرب في مرمى جزر القمر كل من متوسط ميدان ستاندرد لييغ البلجيكي سليم أملاح، ومهاجم ألكمار الهولندي زكريا أبو خلال.

 

في الشوط الثاني من المباراة وقف حارس مرمى جزر القمر سليم بن بوينا بالمرصاد لهجمة مغربية واعدة عندما تصدّى للكرة 3 مرات في لقطة واحدة.

 

كما تصدى حارس جرز القمر سالم بن بوينا لركلة جزاء من المغربي، يوسف النصيري في الدقيقة 83، ليفوز في النهاية بجائزة “رجل المباراة” باقتدرا.

 

شاهد المقطع التالي: المغرب يهدر أغرب فرصة في كأس إفريقيا

 

m.abo.elwafa

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