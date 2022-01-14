الرياضة

رونالدو “غاضب” من زملائه في مانشستر يونايتد.. والسبب؟

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      14 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
كريستيانو رونالدو يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد

شن كريستيانو رونالدو هجومًا لاذعًا على زملائه في فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي وحثّهم على بذل المزيد من الجهد في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية.

 

وقال رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” إن زملائه في مانشستر يونايتد لا يظهرون الجدّية اللازمة في التدريبات.


أفضل لاعب في العالم 5 مرات، رونالدو، اشتكى من قلة الجهد المبذول من زملائه وأشار إلى إنه اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذي يقوم بتدريبات إضافية.


كما انتقد الدون رونالدو عقلية لاعبي مانشستر يونايتد وذكر أنهم لا يتجاوبون مع نصائحه وحثّه المستمر لتطوير أداؤهم في التدريبات وفي ملعب المباريات أيضًا.

 

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