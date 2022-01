رونالدو “غاضب” من زملائه في مانشستر يونايتد.. والسبب؟

شن كريستيانو رونالدو هجومًا لاذعًا على زملائه في فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي وحثّهم على بذل المزيد من الجهد في التدريبات وصالة الألعاب الرياضية.

وقال رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا في تصريحات نشرتها شبكة “سكاي سبورتس” إن زملائه في مانشستر يونايتد لا يظهرون الجدّية اللازمة في التدريبات.



أفضل لاعب في العالم 5 مرات، رونالدو، اشتكى من قلة الجهد المبذول من زملائه وأشار إلى إنه اللاعب الوحيد في قائمة الفريق الذي يقوم بتدريبات إضافية.



كما انتقد الدون رونالدو عقلية لاعبي مانشستر يونايتد وذكر أنهم لا يتجاوبون مع نصائحه وحثّه المستمر لتطوير أداؤهم في التدريبات وفي ملعب المباريات أيضًا.

