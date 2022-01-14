رئاسة الحرمين ..سباق مع الزمن ..تطهير وتعقيم..  وتباعد جسدي

مكة المكرمة : البلاد

تسابق رئاسة الحرمين الزمن في التعقيم والتطهير واتخاذ الاجراءات الوقائية الصحية الاحترازية بهدف بقاء بيئة الحرمين امنة صحية تعبدية حفاظا على صحة قاصدين الحرمين .. وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتعقيم المسجد الحرام ومرافقه كافة على مدار الساعة، وذلك ضمن جهود الرئاسة الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى أن تبقى بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته..

وعملت منظومة الرئاسة على مدار الساعةً وقامت بتفعيل وبتضافر الجهود بين كوادرها البشرية من موظفين وعاملين في كافة القطاعات على تكثيف عمليات تعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة مدار الساعة مستخدمين أكثر من (34 ألف لتر) يومياً من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكاناً معقماً وامن للتعبد و لتمكين المعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين من اداء صلاة الجمعة اليوم وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات ؛ وتشديد الرقابة الصحية لمنع تفشي وباء كورونا ومتحوارته الجديدة عبر تخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي وصلت إلى (10) مرات يومياً في المسجد الحرام..

( السديس : الحزم في الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صفرية الاصابات )

واصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس توجيهاته لكافة قطاعات الرئاسة بتشديد الاجراءات الوقائية رفع درجة الاستعدادات بكافة الإمكانيات في المسجد الحرام وتكثيف العمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الجسدي بحزم ؛ حفاظا على صحة القاصدين واستمرارية صفرية الاصابات في الحرمين بفضل الله ؛ مع تزايد الاصابات بمتحور كورونا في المملكةً..

( المحيميد : تكثيف المناوبات والتاكيد على التباعد الجسدي )

ووجه مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، الإدارة العامة للمناوبة والمناوبين التابعة لوكالةًشؤون المسجد الحرام ممثلة بتكثيف الجولات الميدانية من خلال وجود المديرين المناوبين على مدار الساعة، لمتابعة منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي ورواد بيت الله الحرام في كافة أروقة المسجد الحرام وساحاته ومراقبة تكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وحرص المديرون المناوبون خلال جولاتهم على متابعة التزام المعتمرين والمصلين بالتباعد الجسدي وفق الملصقات الموضوعة بما يحقق المسافات الآمنة المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية للحد من انتقال العدوى لاسمح الله , والتنسيق المباشر في كل ما يطرأ من ملاحظات مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، بما يضمن لهم البيئة الصحية المناسبة وبما يحقق أعلى مستوى من الخدمات في ظل هذه الإجراءات والتدابير الوقائية ، في ظل ما يشهده المسجد الحرام من تزايد في أعداد القاصدين من الزوار والمعتمرين خلال هذه الأيام الماضية وخصوصا اليوم الجمعةً.

( اجتماعات افتراضية متواصلة لضمان تنفيذ الخطط )

وفي اطار تكثيف التنسيق بين الوكالات عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس طيلة الايام الماضية سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المساعدين والوكلاء لضمان تنفيذ الخطط للحفاظ على صحة القاصدين التي تضعها الرئاسة في قمة الالويات بحسب ما اكده الشيخ عبدالرحمن السديس للمساعدين والوكلاء ..

( تجهيز ٥٨ بابا وتشديد الاجراءات الاحترازية )

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٥٨) بابا استقبلت المصلين المصرح لهم بأداء صلاة الجمعة اليوم ، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي تقدمها من خلال الوكالات التابعة لها.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام ًفهد المالكي، فتحت أكثر من (١٠٠) مراقب للأبواب، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة. والأبواب التي خصصت للمصلين هي ( ٢٠) بابا .أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين عددها ( ١١ ) والأبواب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عددها (١١) ..

( توزيع ٦٠٠٠ الاف مظلة للمتعمرين )

كما قامت الرئاسة العامةًاليوم الجمعة بتوزيع (6000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك). بالمقابل قامت وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية الممثلة بإدارة الجودة والتميز المؤسسي، بجولة ميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته لقياس رضا القاصدات بالخدمات المقدمة وتجويدها وشمل عدد إحصائيات قياس رضا القاصدات ( ٥٨٠١ ) قاصدة وفق الإجراءات الاحترازية بما يتناسب مع الوضع الراهن.

( الخضيري : استمرارية عمليات التعقيم لتحقيق معايير الجودة)

وفي وكالة المسجد النبوي تابع مساعد الرئيس لشؤون وكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري مع الوكالات المعنية عمليات التعقيم والتطهير في المسجد النبوي لتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير بيئة صحية وآمنة في المسجد النبوي. تم كنس سجاد في المصليات النسائية مرتين فيما تن تعقيم المصليا بمعدل ٤ عدد مرات بمعدل مرتين لكل جهة ( شرقي وغربي). وبلغت كمية المعقم المستخدم لتعقيم المصليات الشرقي والغربي ( ٥٠ )لتر .

(لجنة متابعة المبادرات تناقش المعوقات وتضع الحلول الفورية )

في المقابل وجه الشيخ عبدالرحمن السديس اللجنة التوجيهية لمتابعة المبادرات وتنفيذ الاستراتيجية بعقد اجتماعها ، لمناقشة خطط مشاريع الرئاسة والتي عقدت اجتماعها فور صدور التوجيه برئاسة رئيس اللجنة مساعد الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بالمحيميد، وبحضور أعضاء اللجنة , حيث استعرض الاعضاء المعوقات التي تواجه مشاريع الرئاسة ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات التي تساعد في تحسين أعمال اللجنة , وأكد الدكتور المحيميد على أهمية اللجنة لمتابعة المبادرات والمشاريع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ حيث تعد اللجنة المحرك الرئيسي لجميع الوكالات في الرئاسة، والتي ستصب نتائج أعمالها في تحقيق رؤية الرئاسة ورؤية المملكة (2030) من خلال مبادراتها ومشاريعها.