جيرود يحلّق بلقبه الأول برالي داكار في فئة الكوادز

الرياض – هاني البشر
حسم دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “الكوادز” في منافسات رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد مرور 25 عاماً على تحقيق والده لقبها عام 1997.
دخل جيرود المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق مريح نسبياً وبأكثر من ساعتين و40 دقيقة أمام درّاج فريق “دراج أون” الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً مركزه الثاني في الترتيب العام للفئة، ومن خلفه في المركز الثالث للترتيب العام درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي الذي أنهى المرحلة ثانياً.