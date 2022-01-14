الرياضة

جيرود يحلّق بلقبه الأول برالي داكار في فئة الكوادز

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      14 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
حسم دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “الكوادز” في منافسات رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد مرور 25 عاماً على تحقيق والده لقبها عام 1997.

دخل جيرود المرحلة الأخيرة متقدماً بفارق مريح نسبياً وبأكثر من ساعتين و40 دقيقة أمام درّاج فريق “دراج أون” الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً مركزه الثاني في الترتيب العام للفئة، ومن خلفه في المركز الثالث للترتيب العام درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي الذي أنهى المرحلة ثانياً.

جدير بالذكر أن حامل لقب الفئة في نُسخة 2021 الدرّاج الأرجنتيني مانويل أندوخار، قد اضطر للانسحاب في المرحلة السادسة مفسحاً المجال أمام تتويج بطلاً جديداً لهذه الفئة، فيما انسحب المنافس الأول لجيرود درّاج ديل أمو/ ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي بسبب بعض المشكلات الميكانيكية في محرك دراجته في المرحلة العاشرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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