بيلباو يضرب موعدًا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

جدة – هلال سلمان
ضرب فريق أتلتيك بيلباو موعدا مع نظيره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل، بعد أن حول تأخره أمام أتلتيكو مدريد بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وغلبت عليه الجوانب التكتيكية، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان مع قلة الفرص الحقيقية على المرميين، وفي الشوط الثاني نجح أتلتيكو مدريد في تسجيل هدف التقدم بعد أن ارتدت الكرة من حارس بيلباو أوناي سيمون وسكنت شباكه في الدقيقة 62.
بعد الهدف كثف الفريق الباسكي من ضغطه، ونجح في إدراك التعادل بعد ركلة ركنية وصلت إلى المدافع ييراي ألفاريز الذي وضعها برأسه قوية في شباك حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك (د 77)، ثم قلب بيلباو الطاولة على منافسه المدريدي بعد أن سجل نيكو ويليامز البالغ من العمر 19 عاما، هدف فريقه الثاني بيسارية زاحفة (د 81)،
وشهد الوقت بدل الضائع طرد مدافع أتلتيكو مدريد راؤول خيمينيز لتدخله الخشن ضد ييراي مارتينيز، لكن النتيجة ظلت على حالها، ليتأهل بيلباو لملاقاة ريال مدريد في النهائي الأحد المقبل.