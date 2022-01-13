أبرز أبطال الفئة الأولى يتنافسون في كأس السعودية للفروسية 2022

جدة- البلاد
استقطب كأس السعودية للفروسية 2022 أكثر من 700 مشاركة لنخبة من أقوى الخيول العالمية في مختلف الميادين من 22 دولة مختلفة، بما في ذلك عدد 71 من الخيول الفائزة بسباقات الفئة الأولى يتنافسون جميعاً للحصول على بطولات أشواط أمسية كأس السعودية بجوائز مالية تبلغ 35.1 مليون دولار خلال الحدث الذي يستمر يومي الجمعة 25 والسبت 26 فبراير.
وقد حقق بطل كأس السعودية، الجواد مشرف (أيرلندا) بالفعل أرباحاً رائعة بلغت 15 مليون دولار، وهو رقم يجعله حالياً في المركز التاسع في قائمة خيول السباق التاريخية الأعلى دخلاً على الإطلاق، متجاوزا الفرس الأسترالية الأعجوبة” وينكس” إذا تمكن من تحقيق انتصار تاريخي ثان على التوالي في النسخة الثالثة من كأس السعودية (1800 م)، التي ستقام هذا العام تحت تصنيف الفئة الأولى عالميا.
وتعتبر اليابان التي فازت بسباقين من أمسية كأس السعودية العام الماضي2021، الدولة الأعلى تسجيلا مبدئيا بواقع أكثر من 90 اسما من أبرز خيولها، ومن المقرر أن يمثلها في كأس السعودية تي أو كينز (اليابان)، التي حصدت مؤخراً لقب كأس الأبطال، وهو السباق المؤهل لكأس السعودية، وهناك أيضاً مارش لورين (اليابان)، الفائزة بكأس المربين Breeders ‘Cup Distaff التي يمكن أن تحل محلها في الشوط الرئيس كأس السعودية وجائزته الـ 20 مليون دولار.
ويشارك أيضاً كوكبة بارزة الأسماء من الميدان الأمريكي يضم أكثر من 150 جوادا ، بما في ذلك عدد من المتنافسين البارزين في الشوط الرئيسي كأس السعودية. وقد حصل نيكس غو (الولايات المتحدة) الفائز بكأس المربين Breeders ‘Cup Classic والرابع في كأس السعودية 2021 على حق المشاركة، جنباً إلى جنب مع بطل Breeders’ Cup Dirt Mile لايف إز غود (الولايات المتحدة). ومن بين المتسابقين المحتملين الآخرين من الولايات المتحدة، هوت رود تشارلي (الولايات المتحدة) وماندالون (الولايات المتحدة) لمزرعة جودمونت للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن وميدنايت بوربون (الولايات المتحدة).
كما يشارك إيرو تريم (البرازيل)، نجم أمريكا الجنوبية، الموجود حاليًا في دبي، في حين أن هناك بعض المتنافسين الأوروبيين المثيرين للاهتمام، بما في ذلك الفائزون بأشواط الفئة الأولى سيليواي (فرنسا) وسكاليتي (فرنسا) وبيلدرايفر (بريطانيا العظمى).
5 أشواط مصنفة من الفئة الثالثة والفئة الثانية..
شوط عبية للخيل العربية العشبي
اجتذب سباق البحر الأحمر هانديكاب على المضمار العشبي الفئة الثالثة البالغة قيمة جائزته 2.5 مليون دولار (3000 متر) مشاركات من 15 دولة مختلفة، ويمكن لوصيف كأس اليابان أوثوريتي (اليابان) وديب بوند (اليابان) أن يمثلا اليابان في الشوط، في حين أن سيسفاهان (فرنسا) وسونيبويليستون (أيرلندا) وبرنسيس زوي (ألمانيا) ونايف رود (أيرلندا) يشكلون تواجدا أوروبيا قويا.
وحققت هولي دويل لقب كأس نيوم تيرف 2100 متر المجموعة 3 (1.5 مليون دولار ارتفاعاً من مليون دولار في عام 2021)، على صهوة تروسيلف العام الماضي وهناك بعض المشاركات العالمية القوية بما في ذلك لورد نورث (أيرلندا) وبيلدرايفر (بريطانيا ) وغراند غلوري (بريطانيا) وسكوير دي لوينيس (فرنسا) ولورد غليترز (فرنسا) القادمة من أوروبا. ويشارك لليابان أوثوريتي (اليابان) وسانري بوكيت (اليابان) وسو فالينت (اليابان)، بينما هناك ترقب للجواد كولونيل ليام (الولايات المتحدة) بالمشاركة.
ويحظى اليابانيون بمشاركة قوية في سباق 1351 تيرف سبرينت الفئة الثالثة (1.5مليون دولار ارتفاعاً من مليون دولار في عام 2021)، حيث ضمن غرينادير غاردز (اليابان) مكانًا بعد الفوز بكأس هانشين. وقد يجتمع مع هو أو أمازون (اليابان) وسونغلاين (اليابان) في الشوط، بينما يمثل وصيف “كأس المربين تيرف سبرينت” لوتينانت دان (الولايات المتحدة) حضورا و مشاركة أميركية مثير للاهتمام.
وفي سباق الرياض ديرت سبرينت (1200 متر) الفئة الثالثة الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون دولار، تبدو حظوظ الولايات المتحدة قوية مع مشاركة أبطال الفئة الأولى دكتور شيفيل (الولايات المتحدة) وكيماري (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى سيزان (الولايات المتحدة) . ومن المنتظر تواجد سيكرت امبيشن (بريطانيا ) البالغ من العمر تسعة أعوام، بينما يشارك الفائز العام الماضي كوبانو كيكينغ (الولايات المتحدة) للدفاع عن لقبه لصالح اليابان.
وتشمل المشاركة القوية لجياد أمريكا اللاتينية كلاً من إيروين (الأرجنتين) وبريلود راي (الأرجنتين) في سباق ديربي السعودية 1600 متر الفئة الثالثة (1.5 مليون دولار). ويعد سمايل هابي (الولايات المتحدة)، ونيوغرانغ (الولايات المتحدة)، وماكينون (الولايات المتحدة) وروكفيلر (الولايات المتحدة) مشاركون مرتقب تواجدهم من الولايات المتحدة، وفي “عبية” كلاسيك المصنف بالفئة الثانية البالغة جوائزه 2 مليون دولار، سيكون هناك تواجد للجوادين المدربين محليًا في المملكة العربية السعودية ، الأول-الثاني في العام الماضي، مباشر الخالدية (السعودية) ومتوكل الخالدية (السعودية) لاسطبلات الخالدية.
(تحدي يوم الجمعة للخيالة الدوليين والهانديكاب السعودي العالمي وكأس منيفة)
يتمثل العنوان الأبرز في اليوم الافتتاحي للحدث (الجمعة 25 فبراير) في تحدي الفرسان الدوليين؛ حيث يتنافس سبعة فرسان وسبع فارسات من جميع أنحاء العالم ضد بعضهم البعض. ويعود الفائز بالعام الماضي شين فولي من أيرلندا للدفاع عن لقبه والفرسان الآخرون المؤكدون في هذه المرحلة هم البريطانية هايلي تيرنر وغلين بوس من أستراليا.
ويشهد يوم الجمعة الجولة الثانية من سباق الهانديكاب السعودي العالمي، البالغة قيمة جائزته 500 ألف دولار، وهو سباق مخصص للخيول المدربة في البلدان المصنفة ضمن نطاق دول المجموعة الثانية والثالثة من قبل الاتحاد الدولي لسباقات الخيل، مع مشاركة الخيول من عشر دول: البحرين وجمهورية التشيك واليونان وإيطاليا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والسويد وأوروغواي.
ويعد كأس منيفة إضافة جديدة إلى سباقات يوم الجمعة، وهو سباق دولي للخيول العربية الأصيلة مصنف بدرجة ليستد و مسافته2100 متر على المضمار العشبي وتبلغ قيمة جائزته مليون دولار.
وقال توم رايان، مدير الاستراتيجية والسباقات الدولية في نادي سباقات الخيل: “نحن سعداء للغاية بالمشاركات في كأس السعودية 2022. إذ ليس لدينا عدد ضخم فقط، أكثر بمجموع 300 مشاركة عن العام الماضي، بل إن الجودة استثنائية كذلك مع وجود 71 فائزاً بأشواط الفئة الأولى، بما في ذلك بطل كأس السعودية العام الماضي الجواد السعودي مشرف”.