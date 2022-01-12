الرياضة في فئة “كوادز”.. ميديروس يفوز.. وجيرود يقترب من حسم اللقب

الرياض – هاني البشر حقق البرازيلي مارسيلو ميديروس فوزه الثاني بإحدى مراحل رالي داكار السعودية 2022، بعدما أنهى المرحلة العاشرة لفئة الدارجات رباعية العجلات “الكوادز” في المركز الأول. فيما انسحب درّاج ديل أمو/ ياماها الأمريكي بابلو كوبيتِّي بسبب بعض المشكلات الميكانيكية في محرك دراجته، ليقترب متصدر الترتيب العام دراج ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود من تحقيق لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “الكوادز” وذلك بعد 25 عاماً على تحقيق والده لقبها عام 1997. كما شهدت المرحلة نهاية مغامرة الدرّاج الفِرنسي فينسان بادرونا بسبب عطلٍ ميكانيكي في درّاجته ياماها “رابتور 700″، ليصبح ثاني درّاج ينسحب من مرحلة اليوم في هذه الفئة. وسجل ميديروس 4 ساعات و11 دقيقة و4 ثوان، ضمن بها المركز الأول، متقدماً بفارق دقيقتين و25 ثانية عن درّاج أورلين البولندي كميل فيشنيفسكي، فيما جاء متصدر الترتيب العام الفرنسي أليكساندر جيرود في المركز الثالث بفارق 6 دقائق و44 ثانية. وبهذه النتيجة، يواصل جيرود تصدره للترتيب العام للفئة بفارق ساعتين و36 دقيقة و46 ثانية، عن البولندي كميل فيشنيفسكي صاحب المركز الثاني، فيما جاء درّاج فريق دراج أون الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو في المركز الثالث بفارق ساعتين و43 دقيقة و31 ثانية عن جيرود.