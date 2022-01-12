الرياضة في رالي داكار السعودية.. سوتنيكوف يعزز صدارته للشاحنات

الرياض – هاني البشر

واصل فريق كاماز سيطرته المطلقة على مراحل رالي داكار السعودية 2022، وحقق سائقوه الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى للمرحلة العاشرة لفئة الشاحنات. وسجّل الروسي دميتري سوتنيكوف أسرع زمن في المرحلة ليحلق بالمركز الأول ويعزز صدراته للترتيب العام المؤقت للفئة ويوسع الفارق مع زملائه، وسجل ديميتري 3 ساعات و14 دقيقة و15 ثانية، متقدماً بفارق دقيقة و27 ثانية عن زميله إدوارد نِقولاييف. وأنهى أندري كارجينوف المرحلة في المركز الثالث متأخراً بفارق دقيقة و49 ثانية عن المتصدر، فيما تمكّن سائق “تاترا” إغناسيو كاسالي من تجاوز أنطون شيبالوف في المقطع الأخير من المرحلة، مُنهياً المرحلة في المركز الرابع بفارق دقيقتين و35 ثانية، وأنهى سائق كاماز الآخر أنطون شيبالوف المرحلة في المركز الخامس بفارق 3 دقائق و9 ثوان. وبهذه النتائج، يواصل دميتري سوتنيكوف صدراة الترتيب العام للفئة بفارق 10 دقائق و18 ثانية أمام زميله إدوارد نِقولاييف في المركز الثاني، ثم أنطون شيبالوف في المركز الثالث بفارق 44 دقيقة و27 ثانية.