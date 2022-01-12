شاهد.. فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي بكأس إفريقيا

شهدت مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء فضيحة تحكيمية عندما أنهى حكم اللقاء الزامبي جاني سيكازوي المباراة قبل نهايتها في مناسبتين.

وعند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، أطلق الحكم جاني سيكازوي صافرة النهاية وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي تونس، قبل أن يقرر استكمال الدقائق المتبقية.

🤯 فضيحة تحكيمية حدثت في مباراة تونس ومالي 😱 الحكم أعلن عن نهاية المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي في مناسبتين د85 ود89#كأس_أمم_أفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/auyygNQPHc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

واستمرت المباراة بشكل اعتيادي، لكن الحكم جاني سيكازوي أطلق صافرة النهاية من جديد عند الدقيقة 89 وسط اعتراضات واحتجاجات أكبر من جانب لاعبي تونس.

لكن هذه المرة قرر الحكم إنهاء المباراة بالفعل وسط حراسة مشددة من أمن الملعب، ونزل الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكُبير لإبداء الاعتراض والاحتجاج.

هل هي ضربة جزاء أم لا؟ 💬✍🏼 مالي تفتتح التسجيل من ركلة جزاء 🥅⚽️#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_مالي pic.twitter.com/4XQUofsatO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 12, 2022

خسرت تونس اللقاء بنتيجة 1-0 بعد أن سجّل براهيما كوني هدف منتخب مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 77 تصدى حارس مرمى مالي إبراهيم مونكور لركلة جزاء سددها نجم تونس وهبي خزري لينقذ مونكور منتخب بلاده من فخ التعادل ويمنحه انتصارًا ثمينًا.