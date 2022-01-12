الرياضة

شاهد.. فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي بكأس إفريقيا

محمد ابو الوفاaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      12 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي

شهدت مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء فضيحة تحكيمية عندما أنهى حكم اللقاء الزامبي جاني سيكازوي المباراة قبل نهايتها في مناسبتين.

 

وعند الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني، أطلق الحكم جاني سيكازوي صافرة النهاية وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي تونس، قبل أن يقرر استكمال الدقائق المتبقية.

 

 

واستمرت المباراة بشكل اعتيادي، لكن الحكم جاني سيكازوي أطلق صافرة النهاية من جديد عند الدقيقة 89 وسط اعتراضات واحتجاجات أكبر من جانب لاعبي تونس.

 

لكن هذه المرة قرر الحكم إنهاء المباراة بالفعل وسط حراسة مشددة من أمن الملعب، ونزل الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكُبير لإبداء الاعتراض والاحتجاج.

 

 

خسرت تونس اللقاء بنتيجة 1-0 بعد أن سجّل براهيما كوني هدف منتخب مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

 

وفي الدقيقة 77 تصدى حارس مرمى مالي إبراهيم مونكور لركلة جزاء سددها نجم تونس وهبي خزري لينقذ مونكور منتخب بلاده من فخ التعادل ويمنحه انتصارًا ثمينًا.

 

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