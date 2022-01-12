الرياضة “سيد داكار” يحقق فوزه الأول.. والعطية يحافظ على الصدارة

الرياض – هاني البشر

حقق سائق أودي الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسيل “سيد داكار”، فوزه الأول هذا العام والثالث لسيارته الجديدة “أودي أر إس كيو إي – ترون”، حيث حقق كل سائق في فريق أودي فوزاً وحيداً هذا العام، بعد انتصار ساينز في المرحلة الثالثة وماتياس إكستروم في المرحلة الثامنة، وذلك ضمن منافسات المرحلة العاشرة لرالي داكار السعودية 2030. ويعد هذا الفوز هو الـ49 في مسيرة الأسطورة الفرنسية في فئة السيارات، وأصبح على بُعد فوزٍ واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم آري فاتانن بـ 50 فوزاً. سجل بيترهانسيل ساعتين و52 دقيقة و43 ثانية، أمام زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز والذي حل في المركز الثاني بفارق دقيقتين و6 ثواني، وجاء سائق “بي آر إس” الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و59 ثانية، وأمام سائق تويوتا الجنوب إفريقي هينك لاتيغان والذي حجز المركز الرابع بفارق 4 دقائق و11 ثانية. وفي صراع صدارة الترتيب العام، قلص سائق “بي آر إكس” الفرنسي سيباستيان لويب الفارق مع المتصدر سائق تويوتا القطري ناصر العطية، بعدما أنهى الفرنسي الجولة في المركز الخامس وربح دقيقة و25 ثانية إضافية من العطية بالإضافة إلى العقوبة التي وقعت مساء أمس على القطري والمقدرة بخمس دقائق، ليصبح الفارق 32 دقيقة و40 ثانية، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الرالي. فيما حافظ سائق أوفردرايف السعودي يزيد الراجحي على المركز الثالث في الترتيب العام، على الرغم من إنهائه المرحلة في المركز العاشر وبفارق 55 دقيقة و48 ثانية عن العطية.