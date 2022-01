بعد كيران تريبير.. نيوكاسل يقترب من الصفقة الشتوية الثانية

يدنو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من صفقته الثانية في سوق الانتقالات الشتوي الحالي والحديث عن مدافع إشبيلية الإسباني، دييغو كارلوس.

نيوكاسل كان قد أعلن بالفعل عن أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع الظهير الإنجليزي كيران تريبير من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 21 مليون يورو.

وذكرت يومية “تلغراف” الإنجليزية أن الإدارة السعودية الجديدة لنادي نيوكاسل قطعت شوطًا كبيرًا نحو التعاقد مع المدافع المخضرم البرازيلي لإشبييلية دييغو كارلوس (28 عامًا) الذي يرتبط بعقد يمتد إلى صيف عام 2024 مع ناديه الأندلسي، وهو الأمر الذي سيسهل خروجه باتجاه نيوكاسل بمبلغ بين 30 و40 مليون يورو.

دفاعات نيوكاسل تحتاج إلى ترميم سريع في الشتاء

وبما أن خط دفاع نيوكاسل يمر بفترة صعبة منذ بداية الموسم الحالي باستقباله 42 هدفًا من 19 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الإدارة السعودية الجديدة للنادي رأت أنه من الأولى تدعيم خط الدفاع أولًا قبل كل الخطوط، وجلبت الظهير الأيمن كيران تريبير، والآن الدور على قلب دفاع بخبرة دييغو كارلوس.

نيوكاسل يحوّل وجهته من بوتمان إلى دييغو كارلوس

ارتبط نيوكاسل بالتعاقد مع مدافع نادي ليل الفرنسي، الواعد الهولندي سفين بوتمان، لكن مغالاة ليل في المطالب المادية جعلت المفاوضات بين الجانبين تنهار ويتجه النادي الإنجليزي إلى دييغو كارلوس من إشبيلية، الذي يمتاز بخبراته الواسعة وثبات مستواه في السنوات الأخيرة في ملاعب الدوري الإسباني.

The ever reliable @David_Ornstein has confirmed Newcastle are intensifying their efforts to sign both Sven Botman and Diego Carlos.

Haven't seen much of Botman but Diego Carlos would be an unbelievable signing. Has been so good since he joined Sevilla. pic.twitter.com/9pCsXupkPJ

— Footy Accumulators (@FootyAccums) January 7, 2022