التعاون يواصل انتفاضته ويحصد نقاط الحزم

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
واصل فريق التعاون انتقاضته،ونجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم ديربي القصيم أمام الحزم بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله ببريدة، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الحزم بهدف السبق عند الدقيقة 27 والذي سجله لاعبه المغربي موحا، الذي حول عرضية زميله فهد العبيد بقدمه في شباك التعاون. رد السكري جاء سريعاً وتحديداً بعد دقيقتين من هدف الحزم حينما تمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من إدراك التعادل في الدقيقة 29. واصل التعاون هجومه وأهدر مهاجمه الجديد الإسباني ألفارو ميدران الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما أضاع ركلة جزاء عند الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني واصل التعاون هجومه وسجل مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس هدف الفوز عند الدقيقة 84 بعد متابعته لتسديدة زميله الإسباني ميدران العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك. وشهد اللقاء طرد مدافع الحزم عبدالله الشمري عند الدقيقة 90+6 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. بهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز الأخير.