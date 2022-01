كريستيانو رونالدو يصدم مانشستر يونايتد بقرار “مفاجيء”!

ذكرت يومية “ديلي ستار” الإنجليزية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يغادر أسوار مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وقالت “ديلي ستار” من مصادرها الخاصة داخل النادي أن رونالد غير سعيد بالتعاون مع المدرب الحالي للفريق، الألماني رالف رانغنيك.

ويتبع المدرب رانغنيك طريقة الضغط العالي والأسلوب البدني المكثف في الملعب، إضافة إلى التدريبات الجسدية الشاقة بحسب التقرير.

وبعث رونالدو برسالة إلى إدارة مانشستر يونايتد مفادها أنه لا يرحب بالعمل مع المدرب رانغنيك، الذي يتولى مهمة مؤقتة لنهاية الموسم.

وتحدثت تقارير أن يونايتد يفكر في منح المدرب رالف رانغنيك عقدًا دائمًا بدلًا من المهمة المؤقتة الحالية، ويبدو أن ذلك لم يعجب رونالدو.

رونالدو (36 عامًا) كان قد انتقل من يوفنتوس الإيطالي صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد ليعود إلى بيته القديم بعد فراق دام 12 عامًا.

