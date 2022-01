تمثال رونالدو في غوا.. لماذا اعتبره الهنود إهانة لهم؟

عارض مواطنون في ولاية غوا الهندية إقامة تمثال للبرتغالي كريستانو رونالدو ولكن رغم ذلك تم تنصيب التمثال اليوم الخميس 6 يناير 2022.

وأظهر سكان ولاية غوا اعتراضًا كبيرًا على تنصيب تمثال كريستيانو رونالدو بسبب استعمار بلاده البرتغال لغوا في منتصف القرن الماضي.

وتعلل سكان الولاية الواقعة شرق الهند بأن السلطات كان ينبغي أن تُنصّب تماثيل للاعبي كرة القدم الهنود بدلًا من تنصيبه للاعب مستعمر.

ورفع محتجون الأعلام السوداء في أثناء تنصيب تمثال كريستيانو رونالدو فيما قال سياسيون بارزون في الولاية أن الأمر يعتبر تدنيسًا لتاريخ غوا.

Cristiano Ronaldo stans, behold your new https://t.co/aNi8GMbkjK's new statue in Goa, India 🇮🇳 pic.twitter.com/MB5ORhWvdF

— Mozzart Bet Nigeria (@mozzartbetng) January 6, 2022