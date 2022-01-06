الرياضة “إيه إس أو” توضح سبب إيقاف مُنافسات” الدرّاجات النارية وداكار كلاسيك” بالرالي

الرياض – هاني البشر أصدرت منظمة أماوري سبورت “إيه إس أو” المنظمة لرالي داكار السعودية 2022 بياناً صحفياً حول توقيف مُنافسات فئتي” الدرّاجات النارية وداكار كلاسيك”، في المرحلة الخامسة التي انطلقت صباح اليوم في الرياض، وتمتدت على مسافة 214 كم والمرحلة الخاصة إلى 346 كم. وأشار البيان إلى أنه في ظل الطلب الكبير على الطائرات الطبية المخصصة لسباق الدراجات وداكار كلاسيك، قررت إدارة السباق إيقاف المرحلة في كلتا الفئتين من أجل ضمان سلامة المتنافسين. فيما لم يتأثر سباق السيارات، الذي يجري في قطاع مختلف ويتمتع بموارد وطائرات مستقلة، على أن يتم تكييف النتائج في فئتي الدراجات وداكار كلاسيك وفقاً للوضع والقواعد المعمول بها، حيث تتوفر العديد من الحلول لمسؤولي السباق الذين يدرسونها للوصول إلى الحل الأنسب للجميع، سواء السائقين الذين أكملوا المرحلة أو هؤلاء الذين ما زالوا خارج المسار.