أفضل مدرب في العالم.. الجائزة بين توخيل ومانشيني وغوارديولا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس في بيان رسمي عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2021.

وصعد إلى المرحلة النهائية، كل من بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وروبرتو مانشيني مدرب إيطاليا، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم خلال الحفل الضخم الذي تنظمه “فيفا” في الـ17 من شهر يناير الحالي في سويسرا.

وحصد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 رفقة مانشستر سيتي، فيما ظفر روبرتو مانشيني بكأس الأمم الأوروبية 2021 مع المنتخب الإيطالي، أما المدرب الألماني توماس توخيل فقد حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي بعد التغلب عى مانشستر سيتي في النهائي.

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