“لوسيد” تفتتح معرضها الدائم بالرياض قريبا

جدة – البلاد

قالت مصادر أن شركة “لوسيد غروب” للسيارات الكهربائية تعتزم افتتاح معرضها الأول بالشرق الأوسط، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م.

وأضافت المصادر، أن الشركة تعمل حالياً على إصدار التصاريح اللازمة للمعرض، متوقعة أن يتم الافتتاح خلال فترة شهرين إلى 3 أشهر، بحسب تلفزيون”الشرق”.

وتمتلك لوسيد حالياً معرضاً مؤقتاً لسياراتها في برج المملكة بالرياض، ويمكن للعملاء من خلاله الحجز المسبق على السيارات، مشيرة إلى أن موظفي المعرض المؤقت قالوا إن تسليم السيارات للعملاء في المملكة سيبدأ خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأوضح مصدر أن العمل جارٍ لإنشاء مصنع لشركة “لوسيد” في الشرق الأوسط، يكون مقرّه السعودية، مشيراً إلى أنه تجري حالياً دراسة لموقعين محتملين للمصنع المرتقب، وهما مدينة نيوم شمال غرب السعودية، ومدينة جدة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في سبتمبر 2018 استثماره أكثر من مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال) مع شركة “لوسيد موتورز” من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق.

وفي يناير من العام الماضي، قال محافظ “صندوق الاستثمارات العامة” ياسر الرميان، إن الصندوق يملك ما نسبته 67% في شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية، بحجم استثمارات بلغ 1.3 مليار دولار (نحو 4.9 مليار ريال).