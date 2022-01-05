في دوري” يلو”.. الساحل يسحق الخليج.. والعين ينتصر

حائل- خالد الحامد
أوقف العين مسلسل إهدار النقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم، حينما فاز على ضيفه الكوكب 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، في ختام الجولة 18، من منافسات دوري” يلو” لأندية الدرجةالأولى.
سجل للعين أيمن الحجيلي وساجر الشمري، فيما أحرز للكوكب فرانك، فرفع العين رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز 19. وحقَّق فريق الساحل مفاجأة كبيرة بتغلبه على متصدر الدوري الخليج بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
سجل خماسية الساحل” حسن أبو شاهين وأجيبولا ولوسن ووليم “هدفين”. فتوقف رصيد المتصدر عند 32 نقطة، بينما رفع الساحل رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة العروبة وضيفه الوحدة ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي العروبة بالجوف. فرفع العروبة رصيده إلى 24 نقطة، وأضاف الوحدة نقطة لرصيده ليصبح له 28 نقطة.
أوقف العين مسلسل إهدار النقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم، حينما فاز على ضيفه الكوكب 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، في ختام الجولة 18، من منافسات دوري” يلو” لأندية الدرجةالأولى.