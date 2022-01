جوائز الفيفا.. المرشحون النهائيون لـ أفضل حارس في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021.

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل حارس بين مانويل نوير من بايرن ميونيخ، وإدوارد ميندي من تشيلسي، ودوناروما من باريس سان جيرمان.

من المنتظر أن يتم الكشف عن جوائز الفيفا، ومنها جائزة أفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب، يوم 17 يناير الحالي في حفل ضخم بسويسرا.

وفاز الحارس الألماني مانويل نوير بجائزة أفضل حارس في العالم 2020 بعد قيادته فريقه إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني والكأس.

